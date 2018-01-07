Ünlü şarkıcı kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle evlenme kararı aldı

ESKİ kaleci Tolga Temiz, üç aydır birlikte olduğu Ziynet Sali'ye evlenme teklif etti. Sali, romantik teklife "evet" dedi.
600 BİN LİRALIK TEKTAŞ ALDI
Yaklaşık üç aydır birlikte olan Ziynet Sali ile Tolga Temiz, evlilik kararı aldı. 29 yaşındaki eski futbolcu, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcıya evlenme teklifinde bulundu. Beklediği yanıt geldi, Sali teklife "evet" dedi. Temiz'in, Gülşen ve Demet Akalın'da da birer eşi olan 600 bin lira değerindeki pırlanta yüzükten sipariş verdiği öğrenildi.
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