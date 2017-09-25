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Ünlü şarkıcı, hamile olduğunu sosyal medyadan ilan etti

Geçtiğimiz yıl İlhan Sapan'la nikah masasına oturan şarkıcı Seda Önder, paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu

Ünlü şarkıcı, hamile olduğunu sosyal medyadan ilan etti

Geçtiğimiz yıl İlhan Sapan'la nikah masasına oturan şarkıcı Seda Önder, paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:24
Ünlü şarkıcı, hamile olduğunu sosyal medyadan ilan etti
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GEÇTİĞİMİZ yıl İhsan Sapan'la dünya evine giren şarkıcı Seda Önder'den güzel haber geldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Şarkıcı Seda Önder, geçtiğimiz yıl İlhan Sapan'la nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde birinci yıldönümünü kutlayan çift, bebeklerinin olacağını sosyal medyadan duyurdu.

"ARKAMDA DAĞ GİBİ DURANIMSIN"

Seda Önder,  İnstagram'da yaptığı paylaşıma şu notu yazdı: "1. yılımızın en güzel hediyesi kızımız. Yapmış olduğum iyiliklerin en anlamlı karşılığı, benim ömürlük aşkım, kızımın aslan babası,en zor sınavım, arkamda dağ gibi duranımsın. Seni çok seviyorum nice güzel yıllarımız olsun çoğalarak olsun inşallah."

İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı;

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Seda Önder
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