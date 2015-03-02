Ünlü şarkıcı Çelik soyundu

Çelik yaz aylarında çıkaracağı yeni albüm kapağı için soyundu. Çelik, çıplak biçimde çello çaldığı fotoğrafın konseptini kendisinin tasarladığını söyledÇelik , sanat dünyasını ve sistemi bu şekilde eleştirdiğini söylerken aynı zamanda fotoığrafın kendi fikirlerini de yansıttığını ekledi.
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