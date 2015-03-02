Ünlü şarkıcı Çelik soyundu

Çelik yaz aylarında çıkaracağı yeni albüm kapağı için soyundu. Çelik, çıplak biçimde çello çaldığı fotoğrafın konseptini kendisinin tasarladığını söyledÇelik , sanat dünyasını ve sistemi bu şekilde eleştirdiğini söylerken aynı zamanda fotoığrafın kendi fikirlerini de yansıttığını ekledi.



MÜZİK SEKTÖRÜNE ELEŞTİRİ





Müzik sektöründeki düzeni ‘fast food’ sistem diyerek eleştiren şarkıcı, “Sanatçıların halini, kalbini anlatmak için bu fast food sistem çok yetersiz. O büyük aletin arkasına kendini ürkek bir şekilde saklayan gönülde neler var anlaşılmalı...” diyerek düşüncelerinin dikkate alınmasını istiyor.

"FİKİRLERİMİ İŞARET EDİYOR"





Sanatçının hayal gücünün, tüm tarih boyunca yaptığı devinime dikkat çeken Çelik, bu pozun bir afiş olduğunu ve bu afişin fikirlerini işaret ettiğini dile getirdi.