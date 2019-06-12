Ünlü şarkıcı Berksan trafik kazası geçirdi

Şarkıcı Berksan, Edirne'den İstanbul'a dönerken VIP aracıyla kaza geçirdi.

Ünlü şarkıcı Berksan trafik kazası geçirdi
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BİR süredir ortalarda görünmeyen sevilen şarkıcı Berksan'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Şarkıcı, Edirne'den İstanbul'a dönerken talihsiz bir kaza geçirdi.

VIP ARACIYLA KAZA YAPTI

2003 yılında Çilek şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Berksan, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Şarkıcı bu sabah kaza haberiyle hayranlarına büyük korku yaşattı. Berksan, Edirne'den İstanbul'a dönerken, 04.00 sıralarında VIP aracıyla kaza geçirdi.

OMZU VE BOYNU İNCİNDİ

Aracı hurdaya dönen şarkıcının omzu ve boynu incindi.

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