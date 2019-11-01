Ünlü şarkıcı, Antalya'da binlerce kişiye anne ve babasının cinsel hayatını anlattı
2 gün önce Antalya'da konser veren Volkan Konak, binlerce kişinin önünde anne ve babasının cinsel hayatından bahsetti. Konak'ın açıklamalarına gülenlerin yanı sıra tepki gösterenler de oldu.
ÜNLÜ şarkıcı Volkan Konak, geçtiğimiz gün Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği konser kapsamında sahneye çıktı. Konak, her yaştan vatandaşın geldiği konserde anne ve babasının cinsel hayatını anlattı.
BİNLERCE KİŞİYE AİLESİNİN CİNSEL HAYATINI ANLATTI
Şarkıların arasında hayranlarıyla sohbet eden Volkan Konak, bir ara kemençecisiyle cinsellik üzerine sohbet etti. Binlerce kişinin önünde çekinmeden anne ve babasının cinsel hayatından bahseden Konak, "Biz 9 kardeşiz ve hep kışın olurduk. Sakın karı koca arasına girmeyin. Çocuklar büyüdükçe yan odadaki atraksiyon ve animasyon anlaşılmasın diye kavga ediyorlar. Ben yan odadaki divan sesindeki ritimden dolayı müzisyen oldum." dedi. Konser gelen bir grup Volkan Konak'ın anlatıklarına gülerken bir kısım da tepki gösterdi.
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