Ünlü sanatçının aracına silahlı saldırı!

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Gökhan Doğanay (39) silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir eğlence mekanında sahne alan Doğanay, daha sonra arkadaşlarıyla buradan ayrıldı.

D-100 Karayolu Maltepe Köprülü Kavşağı Edirne yönünde seyreden Gökhan Doğanay'ın yolcu koltuğunda oturduğu 34 YN 9027 plakalı lüks otomobile başka bir araçtan kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş edildi. Doğanay, bacaklarına isabet eden üç mermi ile yaralandı.

İçinde bulunduğu otomobille arkadaşları tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Doğanay tedavi altına alındı. Doğanay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri saldırının yaşandığı yerde ve Doğanay'ın içinde bulunduğu yolcu kapısında çok sayıda mermi deliği olan otomobilde inceleme yaptı.

Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.