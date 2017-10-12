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Ünlü sanatçının aracına silahlı saldırı!

Seyir halindeki otomobile ateş edilmesi sonucu yaralanan ses sanatçısı Gökhan Doğanay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

Ünlü sanatçının aracına silahlı saldırı!

Seyir halindeki otomobile ateş edilmesi sonucu yaralanan ses sanatçısı Gökhan Doğanay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

12 Ekim 2017 Perşembe 10:19
Ünlü sanatçının aracına silahlı saldırı!
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TÜRK Halk Müziği sanatçısı Gökhan Doğanay (39) silahla vurularak yaralandı.  
Alınan bilgiye göre, bir eğlence mekanında sahne alan Doğanay, daha  sonra arkadaşlarıyla buradan ayrıldı.
D-100 Karayolu Maltepe Köprülü Kavşağı Edirne yönünde seyreden Gökhan  Doğanay'ın yolcu koltuğunda oturduğu 34 YN 9027 plakalı lüks otomobile başka bir  araçtan kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş edildi. Doğanay, bacaklarına isabet  eden üç mermi ile yaralandı. 
İçinde bulunduğu otomobille arkadaşları tarafından Fatih Sultan Mehmet  Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Doğanay tedavi altına alındı.  Doğanay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri saldırının yaşandığı yerde ve Doğanay'ın içinde  bulunduğu yolcu kapısında çok sayıda mermi deliği olan otomobilde inceleme yaptı.
Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanması için polis  tarafından çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Halk MüziğiGökhan Doğanay
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