Ünlü sanatçıların yılbaşı konser ücretleri dudak uçuklattı: Rekor onda...

YILBAŞI için hazırlıklara başlayan birçok sanatçının rotası ve alacağı ücretler ortaya çıkmaya başladı. Posta'da yer alan habere göre 31 Aralık'ta konser verecek ünlüler arasında en yüksek ücreti ise Megastar Tarkan alacak. Megastar Kıbrıs'ta vereceği konser karşılığında tam 2 milyon TL alacak.

REKOR MEGASTAR'DA

2020 yılına doğru geri sayım başlarken yılbaşı konserleri için ünlü isimlerin de takvimi belli olmaya başladı. Milliyet'in haberine göre konserleri dolup taşan ve bir sonraki konseri dört gözle beklenen Pop müziğinin mega starıTarkan, Kıbrıs'ta hayranlarını coşturmak için 2 milyon TL alacak.

HADİSE İKİNCİ SIRADA

Listenin ikinci sırasında ise geçen yılın birincisi Hadise var. Yine Kıbrıs'ta sahne alacak olan Hadise, 800 bin TL kazanacak.

EBRU DA KIBRIS'TA

Aynı Hadise ve Tarkan gibi yeni yılın ilk gecesinde Kıbrıs'ta sahnede olacak olan arabesk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, 600 bin TL alacak.

DİVA 500 BİN TL ALACAK

Sapanca'da sahne alacak Türk Sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy ise yılbaşı için, 500 bin TL kazanacak. Sibel Can da yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayacak. Can, vereceği konser için 500 bin TL alacak.

YILBAŞINDA DA İZDİHAM OLACAK

Zaman zaman konserlerinde izdiham yaşanan pop müziğinin en sevilen sanatçılarından biri olan Yıldız Tilbe de 31 aralık akşamı Kıbrıs'ta dinleyicileriyle buluşacak. Tilbe, konserden 500 bin TL kazanacak.

GÜLŞEN 450 BİN TL KAZANACAK

Oğlunun eğitimi için Londra'ya yerleşen Gülşen de yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerden biri. Gülşen, sahneden 450 bin TL alacak.