Ünlü sanatçı Yaşar Özel hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Yaşar Özel, 85 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Yaşar Özel hayatını kaybetti
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ALINAN bilgiye göre, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi gören  sanatçı, Emirgan'daki evinde akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Yaşar Özel'in cenazesinin, yarın Emirgan Camisi'nde öğle vakti  kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği  bildirildi.
Diyarbakır'da 1934 yılında dünyaya gelen Özel, orta ve lise eğitimini  burada tamamladı. 1955 yılında Ankara'ya gelen Özel, 1959'da sınavla Ankara  Radyosu'na girdi.
Sanatçı, 1979'da da İstanbul Radyosuna geçerek, o yıllarda sesinin  rengi ve farklı tarzıyla Türk sanat müziği içerisinde ayrı bir ekol ortaya koydu.
Çalışmalarında Türk Sanat Müziğinin özünü koruyarak bugüne uygun bir  anlayışla tekrar yorumlayan Yaşar Özel, sanat hayatı boyunca müziğin yeni  nesiller tarafından en doğru şekilde anlaşılarak ileri noktalara taşınması için  çalıştı.
Özel,  2010 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Caddebostan  Gönüllü Merkezinde "Yaşar Özel TSM Sanat Topluluğunun" şefliğini yürüterek, aynı  zamanda İBB Kültür AŞ'nin sanatçısı olarak çeşitli konserler verdi.
Türk Sanat Müziğini hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği  konserlerle yerli ve yabancı müzikseverlere tanıtan sanatçı, evli ve iki çocuk  babasıydı.

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