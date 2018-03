Ünlü sanatçı Metin Şentürk Suriye’ye gitti

SURİYE'YE gitmeden önce Kilis'te basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü sanatçı Metin Şentürk, “Bu gelişimizin gönül aleminde başka bir yeri var. Suriye’deki Azez kampındaki yavrularımız için geldik buraya, onlar için hem bir moral, hem bir psikolojik destek, bir nebzede olsa acılarını bir nebze, sevinçlerini, duygularını, paylaşmaya geldik. Bu benim için ömrümün çok farklı bir yerinde her zaman ayrı olacak bir gündür. İnsanoğlu hayatında şunu bilir, ‘Her acı acıdır ama savaş en acıdır’, O yüzden Allah kimseyi yerinden yurdundan, malından, mülkünden, anasından, babasından, kızından, yavrusundan böyle bir nedenle ayırmak zorunda bırakmasın, Allah böyle acıları dünyanın neresinde yaşanıyorsa, dünyanın neresinde yaşatılıyorsa, bir an önce son versin, bunlardan beslenen, bunlardan nemalanan, savaş baronlarını rabbim bir an önce kahretsin, yerin dibine soksun inşallah, bu tarif edilecek bir acı değildir” dedi.

Şentürk, Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hassasiyet gösteren herkesin gönlünde bu duyguların olduğunu ifade ederek, “Suriye’de dünyada yaşanan bu acılar için diliyorum ki biz bugün oraya gidip geleceğiz. Acıları bitiremeyeceğiz. Biz bunu biliyoruz. Birazcık onların acılarını paylaşarak, psikolojilerini destek oluruz. Hem de tarafımızı belli etmiş oluruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.