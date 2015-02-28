Ünlü sanatçı 120 bin TL'yi nakit ödeyince...

28 Şubat 2015 Cumartesi 12:49
NİŞANTAŞI'NDA alışveriş turuna çıkan Bülent Ersoy'un ilk durağı bir takı mağazası oldu. Abanoz ağacından yapılan takı ve aksesuarları 3 saat boyunca tek tek inceleyen Diva'ya VIP hizmet sunuldu. Kolye ve bilekliklere 120 bin TL harcayan Ersoy, ödemeyi çantasından desteler halinde nakit para çıkararak yaptı.
"PARA DAĞITTIM, HAFİFLEDİM"
Ersoy, çıkışta muhabirlere "Paraları dağıttım, hafifledim" diye espri yaptı. Arabasına binerken yanına gelip para isteyen sokak satıcılarına da 100 lira vererek sevindirdi.
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Son Güncelleme: 28.02.2015 11:50