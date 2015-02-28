Ünlü sanatçı 120 bin TL'yi nakit ödeyince...

NİŞANTAŞI'NDA alışveriş turuna çıkan Bülent Ersoy'un ilk durağı bir takı mağazası oldu. Abanoz ağacından yapılan takı ve aksesuarları 3 saat boyunca tek tek inceleyen Diva'ya VIP hizmet sunuldu. Kolye ve bilekliklere 120 bin TL harcayan Ersoy, ödemeyi çantasından desteler halinde nakit para çıkararak yaptı.

"PARA DAĞITTIM, HAFİFLEDİM"