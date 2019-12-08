Ünlü rapçi Juice WRLD hayatını kaybetti

JUİCE WRLD, gerçek adıyla Jarad Anthony Higgins, ABD'de Chicago Havaalan'ında geçirdiği nöbet sonrasında hayatını kaybetti. Ölümü sonrası büyük şaşkınlık yaşayan sevenleri Juice WRLD kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar..

Juice WRLD kimdir?

Gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısı Juice WRLD, Amerika'nın Chicago eyaletinde doğmuştur. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmalar yapmıştır.

Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazanmıştır ve sevilmeye başlanmıştır. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etmiştir. _ColeBennett_'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaşmıştır.

Juice WRLD neden öldü?

Gelen bilgilere göre 21 yaşındaki ünlü rapçi, Chicago Havaalanı'nda nöbet geçirerek hayatını kaybetti. Juice WRLD'ün aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği iddiası da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

