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Ünlü oyuncuya gönlünü kaptıran Nazlı Çelik'i komşular fena yakaladı

Ünlü oyuncu Engin Öztürk'e gönlünü kaptıran haber spikeri Nazlı Çelik, fena yakalandı. Komşular, Nazlı'yı, Engin'in evine girerken görmüş

Ünlü oyuncuya gönlünü kaptıran Nazlı Çelik'i komşular fena yakaladı

Ünlü oyuncu Engin Öztürk'e gönlünü kaptıran haber spikeri Nazlı Çelik, fena yakalandı. Komşular, Nazlı'yı, Engin'in evine girerken görmüş

31 Aralık 2017 Pazar 10:24
Ünlü oyuncuya gönlünü kaptıran Nazlı Çelik'i komşular fena yakaladı
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HAKLARINDA aşk yaşadıklarına dair haberler çıkan Star TV anahaber spikeri Nazlı Çelik'le oyuncu Engin Öztürk'ün cephesinde şoke eden gelişme yaşandı. Nazlı, Engin'in evine girerken komşulara yakalandı.

YAKIŞIKLI OYUNCUNUN EVİNE GİTTİ

2015'te evlendiği Serdar Bilgili'den 6 ay sonra boşanan Nazlı Çelik'in Engin Öztürk'le yakınlaştığı iddia ediliyordu. Yine bir iddiaya göre Çelik, önceki gece yakışıklı oyuncunun evindeydi.

KOMŞULAR YAKALADI

Engin Öztürk'le gözlerden uzak olmak için oyuncunun Levazım'daki evine giden Nazlı Çelik, kimselere görünmek istemese de yakayı ele verdi. 40 yaşındaki Çelik, kendisinden 9 yaş küçük oyuncunun evine girerken Öztürk'ün komşuları tarafından görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Engin ÖztürkNazlı Çelik
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