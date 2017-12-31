Ünlü oyuncuya gönlünü kaptıran Nazlı Çelik'i komşular fena yakaladı

HAKLARINDA aşk yaşadıklarına dair haberler çıkan Star TV anahaber spikeri Nazlı Çelik'le oyuncu Engin Öztürk'ün cephesinde şoke eden gelişme yaşandı. Nazlı, Engin'in evine girerken komşulara yakalandı.
YAKIŞIKLI OYUNCUNUN EVİNE GİTTİ
2015'te evlendiği Serdar Bilgili'den 6 ay sonra boşanan Nazlı Çelik'in Engin Öztürk'le yakınlaştığı iddia ediliyordu. Yine bir iddiaya göre Çelik, önceki gece yakışıklı oyuncunun evindeydi.
KOMŞULAR YAKALADI
Engin Öztürk'le gözlerden uzak olmak için oyuncunun Levazım'daki evine giden Nazlı Çelik, kimselere görünmek istemese de yakayı ele verdi. 40 yaşındaki Çelik, kendisinden 9 yaş küçük oyuncunun evine girerken Öztürk'ün komşuları tarafından görüldü.
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