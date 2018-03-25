Ünlü oyuncunun eşi Çocuklar Duymasın'da pizza getiren kişiyi oynayacak...

UZUN süredir ekranda olmayan Yağmur Atacan, “Teklif gelse Çocuklar Duymasın’da rol alır mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ancak pizza getiren bir çocuğu falan oynarım. Her ne kadar Pınar’ın eşi de olsam, izleyenler yıllardır Tamer Karadağlı ile Pınar’ı rol gereği yan yana eş olarak gördüğü için işin inandırıcılığı olmaz.”