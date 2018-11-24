Ünlü oyunculardan +18 tepkisi

Almanya’nın, ‘Deliler Fatih’in Fermanı’ filmini, ‘Türk milliyetçiliği ve gençler için uygun olmadığı’ iddiasıyla 18 yaş sınırı getirmesine, oyuncular ve yapım ekibi tepki gösterdi

Ünlü oyunculardan +18 tepkisi
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ERKAN Petekkaya, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz ve Cem Uçan’ın başrolünü paylaştığı ‘Deliler Fatih’in Fermanı’ filmine, Almanya’da ‘Aşırı Türk milliyetçiliği ve gençler için uygun olmadığı’ iddiasıyla 18 yaş sınırı getirildi. Film Derecelendirme Sistemi (FSK) Kurulu, inceleme sonucunda projenin, sadece gece yarısı tek seans gösterilebileceğine karar verdi. 
Olaya tepki gösteren Petekkaya, “Haksızlık... Gerekli hukuki çalışmaları yapım şirketimiz yapıyor. Gurbetçilerimiz merak etmesin, hep beraber izleyeceğiz” dedi. Aynı zamanda yapımcı olan Filiz ise, “300 Spartalı’ ve ‘Truva’ gibi Yunan, ‘Braveheart’la İskoç milliyetçiliği yapan yapımları gösterilmesine izin veren Almanya’yı kınıyorum” açıklamasını yaptı. 
 
Cem Uçan, “Dracula Untold filmindeki Fatih Sultan Mehmed’e yapılan hakaretlere sessiz kalan Almanya’nın, bize salon vermemesi şaşırttı mı? Tabii ki hayır” ifadesini kullandı.
 

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