Ünlü oyuncudan olay itiraf: İntikam almak için kocasıyla yattım!

DANİMARKALI aktris Brigitte Nielsen, bir televizyon programında geçmişe dair skandal bir itirafta bulundu.Madonna'nın geçtiğimiz günlerde Las Vegas konserine iki saat geç çıkmasını eleştiren Nielsen, Madonna'nın müzik dünyasında abartıldığını söyleyerek ünlü şarkıcı hakkındaki bir anısını anlattı.Brigitte Nielsen'in anlattığına göre, 1987 yılında Madonna ve Nielsen aynı bardalardı. Alkolün etkisiyle ikilinin arasında tartışma çıktı. Nielsen dayanamayıp Madonna'ya tokat attı.Nielsen, ''Ve küçük bir şey'' diye başladığı cümlesini, ''Birkaç ay sonra Güney Fransa'daydım. Orada Madonna'nın boşanmak üzere olduğu Sean Penn ile tek gecelik ilişki yaşadım." diyerek noktaladı.Brigitte Nielsen, 1987 yılında Sylvester Stallone ile iki yıllık evliliğini bitirdi.Madonna ise 1985 yılında evlendiği Sean Penn'den resmi olarak 1989'da boşandı. Nielsen, 2006 yılında dünyaevine girdiği barmen Matia Dessi'den çocuk sahibi olduğunda, 54 yaşındaydı.