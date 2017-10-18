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Ünlü oyuncudan itiraf: Benden zayıf 5 kadınla çıplak sıraya soktu!

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, kariyerinin başlarında bir kadın yapımcının kendisini çıplak bir şekilde zayıf kadınlarla yan yana sıraya dizdiğini ve cinsel içerikli filmde başrol teklif ettiğini anlattı...

Ünlü oyuncudan itiraf: Benden zayıf 5 kadınla çıplak sıraya soktu!

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, kariyerinin başlarında bir kadın yapımcının kendisini çıplak bir şekilde zayıf kadınlarla yan yana sıraya dizdiğini ve cinsel içerikli filmde başrol teklif ettiğini anlattı...

18 Ekim 2017 Çarşamba 09:37
Ünlü oyuncudan itiraf: Benden zayıf 5 kadınla çıplak sıraya soktu!
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JENNİFER  Lawrence'ın açıklamaları, Hollywood'da deprem etkisi yaratan Harvey Weinstein skandalının ardından geldi.

Elle's Women'ın bir etkinliğinde konuşan oyuncu, kariyerinin ilk başlarında film yapımcılarının kendisinden 6-7 kilo vermesini istediğini anlattı.

Lawrence, başka bir aktrisin ise yeterince hızlı kilo vermediği için filmdeki rolünden kovulduğunu söyledi.427 yaşındaki oyuncu, bir yapımcının Lawrence'a diyetine ‘ilham' olması için kendisini daha zayıf kadınlarla çıplak bir şekilde sıraya dizdiğini ileri sürdü.5Lawrence, "Bir kadın yapımcı, benden çok çok daha zayıf olan 5 kadınla beni çıplak sıraya soktu. Özel bölgelerimiz sadece bir bantla kapalı şekilde yan yana dizildik. Bu aşağılayıcı andan sonra, kadın yapımcı bana, diyetime ilham olması için çıplak fotoğraflarımı kullanmam gerektiğini söyledi" dedi.

 ‘YAPIMCIYA KİLO VERMEYECEĞİMİ SÖYLEYİNCE HER ŞEY DAHA KÖTÜ OLDU'‘

Lawrence, erkek bir yapımcıya kilo vermeyeceğini söyledikten sonra durumun daha da kötüleştiğini dile getirdi:"Bana ‘neden herkes senin şişko olduğunu söylüyor bilmiyorum' dedi ve benim s…bilir olduğumu söyledi."Lawrence, filmin yönetmeninin kendisine bir porno filminde başrol teklif ettiğini de belirtti.

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Jennifer Lawrence
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