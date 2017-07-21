Ünlü oyuncudan bir garip deprem paylaşımı

CİHAN Ünal'ın kaslı vücuduyla dikkat çeken oyuncu kızı Irmak Ünal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

DEPREMİ ŞİDDETLİ BİÇİMDE HİSSETTİ

Kayla ve Vadi adında iki çocuğu bulunan Irmak Ünal, yaz tatilini Bodrum'da geçiren isimlerden. Durum böyle olunca 6.6 büyüklüğündeki depremi son derece şiddetli bir biçimde yaşadı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Konakladığı otelde bu korkutucu olayla karşı karşıya kalan güzel oyuncu, depremin ertesi gününde pek çok ünlü isim gibi Ege'yi sallayan depremle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"DENGEYİ TEKRAR YAKALAMAK LAZIM"

Irmak Ünal yoruma kapalı olarak paylaştığı deprem fotoğrafında kızı Kayla ile yoga yaparken görülüyor. Ünal bu kareyi "Garip bir geceydi… tabiat ana ya saygımız büyük ama korkuttu bizi. Şimdi ona geri dönüp, dengeyi tekrar yakalamak lazım. Toprağa dokunmak, şükranla sükunete davet etmek lazım onu… Kayla ve ben sabah hafif sallantılı bir yoga seansı yaptık" notuyla paylaştı.