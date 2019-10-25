Ünlü oyuncudan bedelli sonrası olay açıklama! Türk halkı topa tuttu

MANİSA'DA bedelli askerlik yapan Ekin Mert Daymaz açıklamalarıyla Türk halkının tepkisini çekti.Manisa Merkez 1. Piyade Eğitim Tugayı'nda bedelli askerlik yapan oyuncu Ekin Mert Daymaz tezkere aldı.Instagram hesabında askerlik fotoğraflarını paylaşan yakışıklı oyuncu, "Askerlik nasıl geçti diye merak eden dostlara!" notuyla fotoğraf serisi paylaştı.Askerden dönen Daymaz'ı yakalayan muhabirlerin, "Askerlik nasıl geçti?" sorusuna verdiği cevapla ise büyük tepki topladı.Daymaz, ''Koğuşta herkes horluyordu. Bu sebeple 18 gün boyunca uyuyamadım. Oradayken askerliğin ne kadar gurur verici bir şey olduğunu da daha iyi anladım" cevabını verdi.Daymaz'ın bu açıklamaları adeta sosyal medyanın diline düştü.