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Ünlü oyuncu terhis oldu

Oyuncu Birand Tunca, Ankara Mamak'ta yaptığı üç haftalık bedelli askerliğini tamamladı. Tunca'nın askerlik arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı

MAGAZİN 13.09.2019, 13:46 13.09.2019, 13:47
Ünlü oyuncu terhis oldu
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'ERKENCİ Kuş' dizisinde oynadığı Emre Divit karakteriyle tanınan Birand Tunca dizinin sona ermesinden hemen sonra Mamak'taki MEBS Okul ve Eğitim Komutanlığı' nda askerliğine başlamıştı.
 

#Birand Tunca #oyuncu
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