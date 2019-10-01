Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

GEÇTİĞİMİZ yıl akciğerlerinden rahatsızlık geçiren ancak tedavi sonucu iyileşen, geçtiğimiz günlerde yeniden fenalaşan Ünlüoğlu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alıyordu. Dizinin son bölümünde yer almayan Tarık Ünlüoğlu, hayatını kaybetti.Türk sinemasının usta ismi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi'nde 'Testere Necmi' karakteriyle bilinen ve 'Benim Annem Bir Melek' gibi farklı konseptlerdeki dizilerde de gösterdiği performanslarla takdir toplayan Ünlüoğlu, 61 yaşındaydı.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden Benim Annem Bir Melek adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol aldı. 2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ileDemet Akbağ'ın başrollerde oynadığı Eyyvah Eyvah 3 adlı sinema filminde Özge Borak, Salih Kalyon, Serra Yılmaz ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.

Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında Ah Neriman adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı. Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı var, Kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evli.Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.

Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı filmler ve diziler:

2014 - Ah Neriman (dizi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)

2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)

2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)

2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)

2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)

2011 - Berlin Kaplanı (sinema)

2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)

2008-2010 - Benim Annem Bir Melek (dizi)

2008 - Dalgakıran (dizi)

2007 - Kabadayı (sinema)

2007 - Benden Baba Olmaz (dizi)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (sinema)

2006 - Umut Adası (sinema)

2006 - Bebeğim (dizi)

2005-2007 – Gümüş (dizi)

2003-2004 - Kurtlar Vadisi (dizi)

2001 - Nasıl Evde Kaldım (dizi)

1998 - Cumhuriyet (sinema)

1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (sinema)

1983 - Kurt ve Kuzu (dizi)

Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı tiyatro oyunları:

2005 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2003 - Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 - Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1997 - Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 - Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 - Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 - Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 - Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 - Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1982 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu

1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1979 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 - Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu