Ünlü oyuncu Prens için isminden vazgeçecek

BİR süredir Suits dizisinin yıldızı Meghan Markle ile birlikte olan Prens Harry’nin son dönemde evlilik teklifi edeceği iddiaları İngiltere gündemini meşgul ediyor. Kraliyet ailesiyle tanışan Markle’ın Harry ile evlenmesi durumunda isminin tamamen değişeceği ve ünlü oyuncunun dünya kamuoyu tarafından bilinen adının unutulacağı öne sürüldü.

Daily Star, 36 yaşındaki yıldızın Prenses Meghan değil Prenses Rachel olacağını yazdı. Zira kraliyet ailesine girmesi gündemde olan oyuncunun ilk adı olan Rachel’ın kullanılması gerekiyor.

Öte yandan Prenses Diana sonrasında kimsenin almak istemediği Prenseslik unvanı da ünlü oyuncunun olacak. 1997’de hayatını kaybeden Galler Prensesi’nin ardından Prens Charles’ın eşi Camilla bu unvanı almayı reddetmişti. Camilla şimdilerde Cornwall Düşesi olarak biliniyor. Fakat Meghan Markle’ın Prenses unvanını almak istediği belirtildi.