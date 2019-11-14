Ünlü oyuncu, kendisinden yaşça büyük şarkıcıyla aşk yaşıyor!
ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncusu Uğur Güneş'in gizli aşkı ifşa oldu. Güneş'in, teknik direktör Levent Eriş'in eski eşi Reyhan Cansu ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
REYTİNGLERDE ilk sırayı Mucize Doktor'la paylaşan fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Uğur Güneş, özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine oturdu.
SÜRPRİZ AŞKI ORTAYA ÇIKTI
Daha önce rol arkadaşı Hilal Altınbilek'le adı aşk dedikodularına karışan Uğur Güneş'in sürpriz bir isimle birlikte olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Onur Akay, internet sitesinde Uğur Güneş'in kendinden yaşça büyük şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını yazdı.
"BANA FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİLER"
Akay, Uğur Güneş ve Reyhan Cansu aşkını, "Birkaç arkadaşımla önceki gün Ortaköy'de sohbet ediyordum. Sohbet esnasında oyuncu Uğur Güneş'in şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını duyunca şoke oldum. Masadaki arkadaşlarımın bana fotoğrafları göstermesiyle çok şaşırdım" diyerek ifşa etti.
ESKİ EŞİNDEN OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANMIŞTI
Elazığspor'un teknik direktörü olan Levent Eriş'le olan evliliğini 2014 yılında olaylı bir şekilde bitiren şarkıcı Reyhan Cansu, bir dönem Eriş'ten olan oğlunun kaybolduğu haberleriyle gündeme gelmişti.
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