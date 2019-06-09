RUHUMUN Aynası, Hayatboyu, Kolpaçino, Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Hırsız var, Kiralık Aşk gibi dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Haktan Pak, hayata gözlerini yumdu. Haktan Pak’ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında “Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti..” mesajını paylaştı.
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Son olarak FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' isimli dizide rol oyuncu Haktan Pak 50 yaşında hayata gözlerini yumdu.
RUHUMUN Aynası, Hayatboyu, Kolpaçino, Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Hırsız var, Kiralık Aşk gibi dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Haktan Pak, hayata gözlerini yumdu. Haktan Pak’ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında “Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti..” mesajını paylaştı.
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