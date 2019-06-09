Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

RUHUMUN Aynası, Hayatboyu, Kolpaçino, Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Hırsız var, Kiralık Aşk gibi dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Haktan Pak, hayata gözlerini yumdu. Haktan Pak’ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında “Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti..” mesajını paylaştı.

