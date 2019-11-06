Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
Türk sinema tarihinde pek çok filmde boy gösteren Kayhan Yıldızoğlu, yüksek ateş nedeniyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
TÜRK sinema tarihinde pek çok filmde boy gösteren 82 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldızoğlu’nun yüksek ateş nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk Sineması’nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkıya vb. yardımcı rollerde oynamıştır.
Yıldızoğlu 150’nin üstünde filimde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Kanal D’de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırmıştır. Yıldızoğlu, son olarak Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği ‘Pera Müzikali’nde oynamıştır.
Kayhan Yıldızoğlu, kendisi gibi sinema sanatçısı olan Suna Yıldızoğlu ile bir evlilik yaşamıştır.
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