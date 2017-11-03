Ünlü oyuncu hakkında şok iddialar art arda: "Cinsel organını gösterdi!"

YÖNETMEN Tony Montana, 14 yıl önce bir barda Kevin Spacey'nin tacizine uğradığını iddia etti.
İngiliz barmen Daniel Beal (19), 7 yıl önce bir otelde çalışırken aktörün kendisine cinsel organını gösterdiğini öne sürdü.
Meksikalı aktör Roberto Cavazos da Kevin Spacey'nin sanat yönetmeni olduğu Londra'daki Old Vic Tiyatro'sunda 2004-2015 arasında genç erkekleri taciz ettiğini belirtti.
Dünyaca ünlü aktör, hakkında ortaya atılan son iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
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