Ünlü oyuncu hakkında şok iddialar art arda: "Cinsel organını gösterdi!"

Meksikalı aktör Roberto Cavazos da Kevin Spacey'nin sanat yönetmeni olduğu Londra'daki Old Vic Tiyatro'sunda 2004-2015 arasında genç erkekleri taciz ettiğini belirtti.

İngiliz barmen Daniel Beal (19), 7 yıl önce bir otelde çalışırken aktörün kendisine cinsel organ ını gösterdiğini öne sürdü.

YÖNETMEN Tony Montana, 14 yıl önce bir barda Kevin Spacey 'nin tacizine uğradığını iddia etti.

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