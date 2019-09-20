Flaş HaberALANYA FİRMA REHBERİ
Ünlü oyuncu, eski kocasının üçlü cinsel ilişki fantezisini ifşa etti
Hollywood'un yıldız oyuncusu Demi Moore, eski kocası Ashton Kutcher'ın kendisine üçlü cinsel ilişki için baskı yaptığını itiraf etti. Oyuncu, baskılara dayanamayarak kocasının isteğini yerine getirdiğini söyledi.
MAGAZİN 20.09.2019, 16:52
ÇIKARDIĞI Inside Out kitabında özel hayatı hakkında bir çok anısını paylaşan 56 yaşındaki, Amerikalı oyuncu Demi Moore 10 yıl evli kaldığı eski kocası Ashton Kutcher'in evli oldukları dönemde kendisine üçlü cinsel ilişki için baskı yaptığını ve kendisini iki kez aldattığını söyledi.
YATAĞIMIZA ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ ALDIK
Kendisinden 15 yaş küçük olan kocası ile yaptığı evlilik sayesinde her zaman kendisini daha genç hissettiğini söyleyen Moore, kocasının baskılarına dayanamadığını söyleyip ilişkilerine başka bir kişiyi dahil ettiklerini ve bu kişi ile iki kez ilişkiye girdiklerini söyledi.
"BU TECRÜBE ALDATILMAMA SEBEP OLDU"
Bunun çok büyük hata olduğunu söyleyen Moore, bu tecrübenin kocasının kendisini Britney Jones ve Sara Leal ile aldatmasına yol açtığını söyledi.
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:37
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0