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Ünlü olmak için yakışıklı oyuncuyu kullanmak isteyince terk edildi

Şükrü Özyıldız, evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Rabia Yaman ile ayrıldı. Yaman, "Göz önünde olalım, gazeteciler haberimizi yapsın." diye tutturunca Şükrü, sevgilisini terk etmiş

Ünlü olmak için yakışıklı oyuncuyu kullanmak isteyince terk edildi

Şükrü Özyıldız, evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Rabia Yaman ile ayrıldı. Yaman, "Göz önünde olalım, gazeteciler haberimizi yapsın." diye tutturunca Şükrü, sevgilisini terk etmiş

25 Mart 2018 Pazar 12:50
Ünlü olmak için yakışıklı oyuncuyu kullanmak isteyince terk edildi
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OYUNCU Şükrü Özyıldız iki yıldır birlikte olduğu Rabia Yaman ile bir ay önce aile arasında nişanlanmıştı. Geçen hafta da sürpriz yapıp ayrıldılar. Ayrılığın sebebi ortaya çıktı.

"ORTALIKLARDA GÖRÜNELİM, MESLEĞİM İÇİN İYİ"

Stil danışmanı olan Rabia Yaman, sevgilisinin gölgesinde kalmaktan ve ünlü olamamaktan şikayetçiymiş. Sevgilisine "Birlikte daha çok gezelim ortalarda görünüp gazetelere haber olalım. Bu benim mesleğim için çok iyi olur" diyormuş. Şükrü Özyıldız da bu isteğine karşılık vermiyormuş. Nişanlarının da aile arasında yapılması ve basında yer almaması bardağı taşıran son damla oluş. Şiddetli bir tartışma yaşayıp ilişkilerini bitirmişler.

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Anahtar Kelimeler:
şükrü özyıldızEvlilikOyuncu
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