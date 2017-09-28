Ünlü modelin yerel kıyafetle imtihanı! Bir anda üstsüz kaldı

FRANSA doğumlu oyuncu ve model Lady Victoria Hervey, Kenya'daki bir moda çekiminde paparazzilere üstsüz yakalandı.
ZOR ANLAR YAŞADI
Lady Victoria Hervey, Amboseli National Park'ta geçtiğimiz salı günü gerçekleşen çekimler sırasında yerel bir kıyafet giymeye çalışırken zor anlar yaşadı.
GÖĞÜSLERİNİ ELLERİYLE KAPATTI
İç çamaşırsız şekilde objektiflere takılan 40 yaşındaki güzel, elleriyle göğüslerini kapatmak zorunda kaldı. Ünlü modelin fotoğrafları hem sosyal medyada hem de magazin basınında geniş yer buldu.
Güzel model böyle görüntülendi;
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