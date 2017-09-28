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Ünlü modelin yerel kıyafetle imtihanı! Bir anda üstsüz kaldı

Kenya'daki bir moda çekiminde yerel bir kıyafet giymeye çalışan oyuncu ve model Lady Victoria Hervey, iç çamaşırsız objektiflere takıldı

Ünlü modelin yerel kıyafetle imtihanı! Bir anda üstsüz kaldı

Kenya'daki bir moda çekiminde yerel bir kıyafet giymeye çalışan oyuncu ve model Lady Victoria Hervey, iç çamaşırsız objektiflere takıldı

28 Eylül 2017 Perşembe 16:35
Ünlü modelin yerel kıyafetle imtihanı! Bir anda üstsüz kaldı
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FRANSA doğumlu oyuncu ve model Lady Victoria Hervey,  Kenya'daki bir moda çekiminde paparazzilere üstsüz yakalandı.

ZOR ANLAR YAŞADI

Lady Victoria Hervey, Amboseli National Park'ta geçtiğimiz salı günü gerçekleşen çekimler sırasında yerel bir kıyafet giymeye çalışırken zor anlar yaşadı.

GÖĞÜSLERİNİ ELLERİYLE KAPATTI

İç çamaşırsız şekilde objektiflere takılan 40 yaşındaki güzel, elleriyle göğüslerini kapatmak zorunda kaldı. Ünlü modelin fotoğrafları hem sosyal medyada hem de magazin basınında geniş yer buldu.

Güzel model böyle görüntülendi; 

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Anahtar Kelimeler:
Ady Victoria Hervey
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