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Ünlü mankenin ölümü ile ilgili şok itiraf!

FETÖ’den tutuklanan avukat Mustafa Apaydın: Bodrum’da ölen manken Aslı Baş’ın davasında Bayer ailesinin avukatının bilirkişiye rüşvet verdiği anlaşıldı. Bunun üzerine benimle anlaştılar

Ünlü mankenin ölümü ile ilgili şok itiraf!

FETÖ’den tutuklanan avukat Mustafa Apaydın: Bodrum’da ölen manken Aslı Baş’ın davasında Bayer ailesinin avukatının bilirkişiye rüşvet verdiği anlaşıldı. Bunun üzerine benimle anlaştılar

03 Kasım 2017 Cuma 09:03
Ünlü mankenin ölümü ile ilgili şok itiraf!
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MUĞLADAKİ aki FETÖ soruşturmasında tutuklanan ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen avukat Mustafa Apaydın, 7 yıl önce Bodrum'da ölen manken Aslı Baş davasıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Bodrum'da turizmci Ahmet Bayer'in villasının terasından düşerek ölen Aslı Baş davasında, bilirkişilere rüşvet teklif edildiğini ileri süren Apaydın, Bayer ailesinin davasını alması için kendisini ilk önce FETÖ Bodrum imamının aradığını da aktardı.

FETÖ İMAMI 'DAVAYI SEN AL' DEDİ
 İddiaya göre Aslı Baş olayıyla ilgili FETÖ'nün Bodrum imamı Zeki Yağmur, avukat Mustafa Apaydın'ı aradı. Apaydın'a telefonunu Muğla İl İmamı Salih Demirayak'tan aldığını, Aslı Baş davasının sanıklarının aslında suçlu olmadığını ve tutuklanarak mağduriyet yaşadıklarını savunan Zeki Yağmur, avukat Apaydın'a bu dosyaya bakıp bakamayacağını sordu. Ceza dosyası almadığını ve bu konuda uzman bir avukat bulmalarını isteyen avukat Apaydın, "En fazla yapabileceğim tutuklu kişilere, cezaevine gidip gelirken göz kulak olmak" dedi.
 Bir süre sonra, davanın sanıklarından adli kontrollü Ahmet Bayer'in avukatı olduğunu söyleyen Mukaddes Cebeci de avukat Apaydın'ın yanına gitti. Cebeci, daha önce K.E. ve H.Y. adlı avukatlarla görüştüğünü, bu 2 avukat dışında ayrıca kendisiyle de görüşmek istediğini anlattı. Avukat Apaydın, Zeki Yağmur'a söylediklerinin aynısını avukat Mukaddes Cebeci'ye de tekrarladı.
 Cebeci, avukatın yanından ayrıldıktan kısa süre sonra bu kez işadamı Ahmet Bayer, Mustafa Apaydın'ı arayarak Bodrum'a çağırdı. Avukat Apaydın da Bayer'in Yalıkavak'taki evine gitti. İddiaya göre Ahmet Bayer, bu dava nedeniyle çok mağdur olduklarını belirtip kendisine yardımcı olmasını istedi.

BİLİRKİŞİYE RAPOR RÜŞVETİ
 Avukat Apaydın ifadesinde o görüşmeyi şöyle anlattı: "Yardım derken FETÖ ile ilgili bir imada mı bulundu bilemiyorum. Bana FETÖ ilgili bir şey söylemedi. Hâkim veya savcılardan tanıdık var mı diye de sormadı. Avukatlardan birinin bilirkişiye, aile lehine rapor yazılması için rüşvet teklif ettiğini ve bu ortaya çıkınca istifa ettiğini, bana vekalet vermek istediğini söyledi. Ben de 50 bin lira karşılığı kabul ettim. Hukuki görüşmeler dışında hiçbir hâkim ve savcı ile bu dosya konusunda görüşüp onlardan ricacı olmadım." 

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Anahtar Kelimeler:
FetöMankenItiraf
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