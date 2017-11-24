Ünlü mankeni evinde uyutup hayatının kabusunu yaşattılar

İSTANBUL Beşiktaş'ta oturan manken Bensu Gürses (36), bir TV dizisinin oyuncu seçmeleri için kendisini senarist olarak tanıtan Orhan H. ile buluştu. Orhan H. senaryoyu vermek için Gürses'in evine gitti. Gürses, Orhan H.'ye içecek bir şey ikram etti.
İÇECEĞİ İÇİP KENDİNDEN GEÇTİ
Sabah gazetesinin haberine göre; Genç kadın içeceği içtikten kısa süre sonra kendinden geçip, bayıldı. Sabah kendine gelen Gürses evinin soyulduğunu; cüzdan, telefon gibi eşyaların evde olmadığını anladı.
DAVA AĞIR CEZADA GÖRÜLECEK
Aslında senarist olmadığı öğrenilen Orhan H.'ye, Bensu Gürses'i oyuncu olmasını sağlayacak şekilde kandırarak, evine bir bahaneyle girip, ilaçla bayılttığı genç kadını yağmaladığı iddiasıyla dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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