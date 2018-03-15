Ünlü manken savcılığa başvurdu! Dev firmayla reklam krizi

ÇAĞLA Şıkel, bir kozmetik firmasından şikayetçi oldu. Şıkel; firmayla, iki kez kapak olma ve röportaj verme karşılığı anlaştı. Ünlü manken, bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmamasını ve reklam yapılmamasını istedi.

HAKSIZ KAZANÇ



Fakat firma, Şıkel'in şerh koydurduğu maddeye uymayarak görüntüleri izinsiz şekilde kullanıp reklam malzemesi yaptı. Şıkel, haksız kazanç sağlayan firmayı savcılığa şikayet etti. Sabah