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Ünlü manken evli iş adamıyla otelde yakalandı!

Ebru Şallı, geçen yaz Bodrum’da görüntülendiği evli iş adamı Uğur Akkuş ile İstanbul gecelerinde ortaya çıktı

Ünlü manken evli iş adamıyla otelde yakalandı!

Ebru Şallı, geçen yaz Bodrum’da görüntülendiği evli iş adamı Uğur Akkuş ile İstanbul gecelerinde ortaya çıktı

18 Ekim 2017 Çarşamba 12:22
Ünlü manken evli iş adamıyla otelde yakalandı!
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NİŞANTAŞI'NDA bir mekanda yemek yiyen Şallı ve Akkuş, çıkışta gazetecilere yakalanmamak için film sahnelerini aratmayan bir prodüksiyona imza attı. Ebru Şallı, yasak aşk yaşadığı evli ve iki çocuk babası iş adamı Uğur Akkuş ile önceki akşam Nişantaşı The St. Regis Otel’deki Spago restoranda yemek yedi. Geç saatlere kadar baş başa oturan Şallı ve Akkuş, dışarıda gazetecilerin beklediğini haber alınca uzun süre kaçış planı yaptı. Otelin otopark kısmından çıkış yapmak isteyen Şallı ve Akkuş için ilk olarak otoparka ticari bir taksi getirildi. Gazetecilerin görüntü almaması için de otoparkın kapısı kapatılıp ışıkları söndürüldü. Ticari taksinin içerisi görüldüğü için çıkışı iptal eden ikili, daha sonra siyah camlı bir vip araç istedi. Otel çalışanlarının geniş güvenlik önlemleri altında vip araca bindirilen Ebru Şallı, tek başına otelden ayrıldı. Sevgilisi Uğur Akkuş ise geceyi otelde geçirdi.
Trafiği birbirine kattı  
Şallı'nın içinde saklanarak kaçtığı minibüs ile gazeteciler arasında adeta köşe kapmaca yaşandı. Görüntü vermemek için minibüs şoförüne gaza bas talimatı veren Şallı trafikteki diğer vatandaşların canlarını tehlikeye soktu. Minibüs ile ters yollara giren, makas atarak hiç bir trafik kuralına uymayan şoförünü uyarmayan Şallı, uzun bir kaçışa imza attı. Avrupa yakasında yaklaşık bir saat süren kovalamacadan sonra Şallı, Ulus'ta bir site içinde bulunan evine giriş yaparken olaylı gece böylece sonlanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru ŞallıBodrumUğur Akkuş
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