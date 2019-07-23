Ünlü magazin muhabiri Seyhan Erdağ'ın 3 yıl hapsi isteniyor!

24 yaşındaki Rümeysa K. İstanbul Fatih'te ikamet ediyordu. Genç kızın lüks marka bir aracı vardı. İkametinin önüne aracını park eden genç kız ertesi sabah iddiaya göre aracının ön camının kırılmış ve sileceklerinin havaya kaldırılmış olduğunu gördü. Sokakta bulunan yaşı küçük çocuklara durumu sorduğunda aracına ünlü magazinci Seyhan Erdağ'ın zarar verdiğini öğrendi.

SİNİRLENİP SİLECEKLERİ KALDIRMIŞ

Şehremini Polis Merkezi'ne giderek Seyhan Erdağ'dan şikâyetçi olan genç öğrencinin şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İfadesi alınan Erdağ, olayla ilgili suçsuz olduğunu ifade ederek, "Aracımla mahalleye girmek için seyir halinde olduğum sırada söz konusu aracın yolu tamamen kapatmış olduğunu gördüm. Defalarca kornaya bastım. Daha sonra aracımdan inerek söz konusu aracın sadece sileceklerini kaldırdım ve başka bir yoldan evime gittim. Ertesi gün genç kız evime gelerek aracının camını benim kırıp kırmadığımı sordu. Ben kendisine olayı anlatıp sadece silecekleri kaldırdığımı söyledim. Kendisine beni şikâyet eden çocukların ise yalan söylediklerini anlattım. Çünkü olay günü mahallede bulunan çocuklara kızıp bağırmıştım" ifadelerini kullandı.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tarafların uzlaşıp uzlaşmak istemedikleri soruldu. Ünlü magazinci uzlaşmayı kabul etse de aracı zarar gören genç kız Erdağ'ı affetmedi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda ünlü gazeteci hakkında 'Mala zarar verme' suçundan dava açıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen ünlü magazinci ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.