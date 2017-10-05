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Ünlü ismin kızı, canlı yayına çıkıp babasına verip veriştirdi

Emrah ve oğlu Tayfun arasında yaşananlara benzer bir kriz daha patlak verdi. Seda Sayan'ın programına çıkan Ayhan Aşan'ın kızı, canlı yayında babasına verip veriştirdi

Ünlü ismin kızı, canlı yayına çıkıp babasına verip veriştirdi

Emrah ve oğlu Tayfun arasında yaşananlara benzer bir kriz daha patlak verdi. Seda Sayan'ın programına çıkan Ayhan Aşan'ın kızı, canlı yayında babasına verip veriştirdi

05 Ekim 2017 Perşembe 12:34
Ünlü ismin kızı, canlı yayına çıkıp babasına verip veriştirdi
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SHOW TV ekranlarında  Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Artık Susma' progrmamına ünlü şarkıcı Ayhan Aşan'ın kızı katıldı.

"OTURDUĞUMUZ EVDEN ÇIKARMAK İSTİYOR"

Babasıyla iletişim kuramadığını ifade eden Büşra Aşan, "Ben, babamla baba kız olarak konuşamadığım için buradayım. Benim çocukluğum elinden alındı. Annemle boşanmaları sonuçlandı. Boşandıktan sonra annem manevi tazminat talebinde bulundu. Babam bizi oturduğumuz evden çıkarmak istiyor. Babam evi satışa çıkararak annemin tazminatını o şekilde ödemek istiyor. Babamla buluştuğumuzda annem hakkında ithamlarda bulundu. Her şeyden önce bir gönül kırgınlığım var. Kopuk bir baba-kızız. Aramıza sürekli insanlar giriyor" dedi.

"BABAMIN BENDE NUMARASI YOK"

Otizmli abisinin babasına daha çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Büşra'nın "Babamın bende cep telefonu yok, ben babama ulaşamıyorum, belki siz ulaşabilirsiniz" sözleri program sunucularu  Seda Sayan ve  Uğur Arslan'ı şaşırttı.

SEDA SAYAN: EVLERİNDEN ÇIKARTIP GETİRMİYORUM

Canlı yayında Ayhan Aşan'a seslenen  Seda Sayan "Bu insanları ben evlerinden çıkarıp yayına getirmiyorum, onlar bize ulaşıyor, dertlerini sıkıntılarını söylüyor. Bana niye kızıyorsunuz?" diye konuştu.

İDDİALARI AVUKATIYLA YALANLADI

Canlı yayına bağlanan Ayhan Aşan'ın avukatı ise iddiaları yalanlayarak şunları söyledi: 'Ayhan Bey, 18 yaşına kadar nafakasını ödemiştir. Ayhan Bey bir ev almıştır, ancak  Selma Hanım mal kaçırarak bu evi bir önceki evliliğinden olan Uğur isimli oğluna vermiştir. '

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Son Güncelleme: 05.10.2017 12:37
Anahtar Kelimeler:
Artık SusmaAyhan AşanBüşra Aşan
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