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Ünlü isimler, bedava dağıtılan telefonları çifter çifter kaptı

Nokia'nın yeni akıllı telefonu Nokia 8'in tanıtım gecesine katılan Didem Soydan, Merve Büyüksaraç, Irmak Ünal, Öykü Serter gibi isimler dağıtılan bedava telefonlardan çifte çifter aldı

Ünlü isimler, bedava dağıtılan telefonları çifter çifter kaptı

Nokia'nın yeni akıllı telefonu Nokia 8'in tanıtım gecesine katılan Didem Soydan, Merve Büyüksaraç, Irmak Ünal, Öykü Serter gibi isimler dağıtılan bedava telefonlardan çifte çifter aldı

05 Ekim 2017 Perşembe 12:24
Ünlü isimler, bedava dağıtılan telefonları çifter çifter kaptı
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NOKIA'NIN yeni akıllı telefonu  Nokia 8, Bay J'nin sunuculuğunda düzenlenen gecede moda ve sanat dünyasının önemli isimleriyle buluştu.  Manken  Didem Soydan,  Merve Büyüksaraç,  Irmak Ünal,  Öykü Serter gibi ünlü isimler de katıldıkları gecede hediye edilen 3200 TL değerindeki telefonu incelemeden çantalarına attılar.

ÇİFTER ÇİFTER KAPTILAR

Esma Sultan Yalısı'nda geceye katılanlara yeni telefon dağıtılınca birçok kişi çifter çifter kaptı.  Manken  Didem Soydan,  Merve Büyüksaraç,  Irmak Ünal,  Öykü Serter gibi ünlü isimler de katıldıkları gecede hediye edilen telefonlarına hücum ettiler.

HEM KENDİNE, HEM DE KIZINA TELEFON ALDI

Irmak Ünal gecede hem kendine hem de kızı Kayla Karabacak'a da telefon aldı.

İşte geceden kareler; 

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