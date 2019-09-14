Ünlü gazete yazdı! Türk dizileri dünyayı fethetti...

İNGİLİZ The Guardian gazetesi Türk dizilerini anlatan bir yazı yayınladı. Pakistanlı gazeteci Fatima Bhutto’nun kaleme aldığı “Türk dizileri dünyayı nasıl ele geçiriyor” başlıklı yazı, Türk dizilerinin Batı televizyonunu küresel anlamda ‘tehdit ettiğini’ öne sürdü. Boğaziçi Üniversitesi’nden Arzu Öztürkmen’in görüşlerine yer verilen yazıda, Türk dizilerinin ‘pembe dizi’ olarak anılmasının yanlış olacağı vurgulandı.

- “Gümüş”, “Binbir Gece”, “Aşk-ı Memnu”, “Muhteşem Yüzyıl” gibi sevilen dizilerin 100 ülkede gösterildiği bilgisine de yer veren Guardian’a göre Türk dizileri, uluslararası satışlar ve küresel çaptaki izleyici sayısı açısından ABD dizilerinden sonra dünyada ikinci sırada.



İDEAL TÜRK ERKEĞİ: HALİT ERGENÇ



Tüm dünyada ilgiyle izlenen “Muhteşem Yüzyıl”ın da anlatıldığı yazıda, dizinin başrol oyuncusu Halit Ergenç’in görüşlerine yer verildi. Muhabir Bhutto’nun ‘ideal Türk erkeği’ olarak nitelediği Ergenç’e göre Türk dizilerini ABD yapımı dizilerinden ayıran özellik, insanı insan yapan duygulara dokunması. Bhutto’nun mail yoluyla görüş aldığı bir başka isim Kıvanç Tatlıtuğ’a göre ise Türk dizilerini başarılı kılan unsur, Avrupa ve Hollywood tarafından henüz keşfedilmemiş öyküler barındırması. Kıvanç Tatlıtuğ kendisini dünya seyircisinin yerine koyarak, Türk dizilerinde ‘empati kurabilecekleri’ hikâyeleri izlediklerini savunuyor.