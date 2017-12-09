Ünlü çiftten beklenen haber geldi

ŞU sıralar şarkıcı Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan Ahmet Kural, önceki akşam Taksim'de bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yedi.
EVLİLİK SİNYALİ VERDİ
Ahmet Kural'a Mekan çıkışı sevgilisi Sıla Gençoğlu'yla olan ilişkisi soruldu. Kural "Birlikteliğimiz mükemmel. Her şey güzel ve mutluyuz. İlişkimiz, bir amaca doğru gidiyor" açıklaması yaparak evlilik sinyali verdi. İkilinin birbirlerine aşk dolu bakışları çok konuşuluyor.
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