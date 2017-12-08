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Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti

Ünlü oyuncular Tolga Güleç ile Yeliz Şar, 5 yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandırdı.

Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti

Ünlü oyuncular Tolga Güleç ile Yeliz Şar, 5 yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandırdı.

08 Aralık 2017 Cuma 17:31
Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği tek celsede bitti
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2012 yılında düzenlenen törenle dünyaevine giren Tolga Güleç ile Yeliz Şar, bu Sabah Kartal Adliyesi'nde görülen davayla boşandı.

"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yeliz Şar, boşanma sonrası yaptığı açıklamada "Bundan sonra dostça görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

Ünlü çift, geçtiğimiz ay tanışma yıl dönümlerini kutlamıştı.

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