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Ünlü çiftin 5 aylık bebekleri ameliyata alındı!

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin beş aylık bebekleri kafasındaki bir kistten dolayı bugün ameliyat oluyor.

MAGAZİN 31.10.2019, 12:07
Ünlü çiftin 5 aylık bebekleri ameliyata alındı!
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BAŞARILI oyuncu Tolgahan Sayışman ve meslektaşı Almeda Abazi 13 Şubat'ta yurt dışında dünyaevine girdi. Mayıs ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan çifti, bebekleri ameliyata alındı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre: Bebeklerinin kafasında Dermoid kist bulunan çift, hastanede oğullarını bekliyor. İlk anneliğini yaşayan Almeda Abazi ise "Oğluma nazar değdi" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Çift, ameliyatta olan çocuklarını hastane koridorunda bekliyor.

DERMOID KİST NEDİR?

Dermoid kist, iyi huylu ve küçük boyutlu olan kist türüdür. Orantıları genellikle 2 cm, 3 cm veya 30 cm'ye kadar uzanabilir. Hastalığın erken teşhisi önemlidir. Bundan dolayı fark edildiği ilk anlarda hekime başvurulması son derece önemlidir. İçerisinde yağ bezesi, saç, kıl, tırnak veya sinir dokuları gibi garip unsurlar bulunabilir. Genellikle içlerinde yoğun şekilde sarı bir sıvı bulunur.

#Ünlü çift #Bebek #ameliyat #Tolgahan Sayışman #Almeda Abazi
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