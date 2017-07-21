Ünlü çift kuralı bozmadı!

GÜNLERDİR ayrı kalan yeni Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti, önceki gün Çanakkale 'de hasret giderdi.Zira ünlü oyuncular, balayındaki gibi geziden ayrı ayrı fotoğraf paylaştı. Hayranları ise ikiliden birlikte fotoğraf istedi.Çekimlere verilen arayı baş başa gezerek değerlendiren ikilinin, balayındaki kuralını bozmaması dikkati çekti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.