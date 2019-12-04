Ünlü çift krizi aştı! Kenan, 7 yıl sonra gelen itirafıyla şaşırttı
Aylardır boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat, evliliklerindeki krizi aştılar. Aradaki buzları eriten çiftten Kenan'dan çarpıcı Beren ile ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.
MAGAZİN 04.12.2019, 12:04
7,5 aydır evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve boşanacakları kesin gözüyle bakılan Beren Saat ve Kenan Doğulu yaşadıkları kötü günleri atlattı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde evlerinin yakınlarında samimi bir şekilde görüntülenmişti.
BARIŞI KUTLAMAK İÇİN LOS ANGELES'A GİTTİLER
Ünlü popçu Kenan Doğulu, 2014'te evlendiği Beren Saat'le aşk tazeledi. Posta'nın haberine göre; Çift barışı kutlamak için Los Angeles'taki evlerine gitti.
ONA OLAN AŞKIM VE KAYBETME KORKUSU
Kenan Doğulu sorunu nasıl aştıklarını soran bir arkadaşına şunları söyledi: "Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor."
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