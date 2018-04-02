Ünlü çift, katıldıkları fuarda yaptıkları ile şoke etti

SAFİYE Soyman ve Faik Öztürk, Kayseri'de düzenlenen evlilik fuarına katılarak renkli karelere imza attı. Stantları tek tek gezen ikiliden Soyman, "Evlilik yaşlılığa yatırımdır" dedi.
"ARABA KİRLENMESİN DİYE..."
Düğünler için kiralanan Ferrari'yi deneyen Öztürk ise, "Araba kirlenmesin diye ayakkabılarımı çıkardım" sözleriyle güldürdü.
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