Ünlü çift havalimanını birbirine kattı

OYUNCU Tuvana Türkay ile 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Fenerbahçeli topçu Alper Potuk önceki gece THY ile İstanbul’dan Dalaman’a gideceklerdi.İstanbul Havalimanı’na erken gelen Tuvana Türkay uçağa yalnız bindi.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ



Sevgilisi gecikince uçaktan çıktı. Ardından Instagram’da THY’ye ateş püskürdü.



'REZİLSİNİZ'



Yaptığı paylaşımda “Rezilsin THY. Uçak hala körükten ayrılmamışken kapıdaki yolcuyu almamak, yakını burada beklerken. Ben uçaktan ayrılıyorum ama siz yolcuyu almıyorsunuz” yazdı.



GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Tuvana Türkay bu paylaşımıyla mağdur olduğunu iddia ederken THY’den gelen şu açıklama gerçekleri ortaya çıkardı:



'UÇAKTAN İN RÖTARA GİRSİN'



“00.45 seferine 00.41’de gelen Alper Potuk, Tuvana Türkay’ı arayarak ‘Beni uçağa almıyorlar. Uçaktan in, rötara girsin’ demiştir. Bunun üzerine uçaktan inen Tuvana Hanım söz konusu sosyal medya paylaşımını yapmıştır.



Ayrıca kendisi uçağa binerken, görevliye Alper Bey yetişemezse tek başına uçacağının bilgisini vermiştir.”



Not: THY kurallarına göre; iç hat uçuşlarında check in işlemleri uçuştan 45 dakika önce tamamlanmış olmak zorunda.