Ünlü çift "Artık yeter" diyerek avukatına talimat verdi

Şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol, fotoğraflarının sosyal medyada reklam amaçlı kullanılmasına sitem ederek avukatlarına dava açması için talimat verdiklerini duyurdu.

Ünlü çift "Artık yeter" diyerek avukatına talimat verdi
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EVLENDİKLERİ günden beri sürekli sosyal medyadan eleştirilere maruz kalan Alişan ve Buse Varol, oğulları Burak da hedef haline gelince soluğu mahkemede aldı. Kendilerinin ve oğulları Burak'ın fotoğraflarını paylaşıp hakkında olumsuz iddialarda bulunan sayfalara tek tek dava açtıklarını, sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

"APTALCA BAŞLIKLAR YAPIYORSUNUZ"

Önceki gün Instagram hesabından paylaşım yapan Buse Varol, "Bundan sonra benim kendi sayfamda paylaştığım fotoğraflarımı veya videolarımı benden alıp reklam amaçlı saçma sapan yazılarla paylaşan tüm hesapları avukatım tarafından tek tek dava açılacaktır. Bugün benim videomu paylaşıp reklam yapan ve yaptıran sitelere de yarın ilk iş avukatım dava açıyor. Üstelik başlıklarda utanmadan evliliğimle ilgili aptalca başlıklar yapıyorsunuz veya yaptırıyorsunuz. Hepsini mahkemede açıklarsın." dedi.

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