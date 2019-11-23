banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Ünlü assolistten "Pansiyonda yaşıyor" iddialarına cevap!

Ünlü şarkıcı Harika Avcı, maddi zorluk yaşadığını ve bir pansiyon odasında yaşamaya başladığı iddialarını, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanladı.

MAGAZİN 23.11.2019, 12:51
Ünlü assolistten "Pansiyonda yaşıyor" iddialarına cevap!
banner404

BİR dönemin aranan assolistlerinden olan ve paraya para demeyen Harika Avcı'nın son günlerde maddi sıkıntı yaşadığı iddia edilmişti. Hatta 59 yaşındaki şarkıcının bir pansiyon odasında yaşamaya başladığı ücretini de fanı tarafından karşılandığı söylendi. Avcı hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram'dan hayranlarını rahatlatacak bir paylaşım yaptı.

"PANSİYON PARASINI FANI KARŞILADI"

Ses sanatçısı Onur Akay'ın kendi sayfasında ele aldığı yazıda " Harika Avcı İstanbul Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeniyle her şeyini satan Avcı'nın pansiyon parasını ise Avustralya'da yaşayan bir fanı ödedi. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı. Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı. Ayrıca kiloları nedeniyle mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeniyle evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMDA ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR"

Hayranlarının iddialar sonrası büyük merak içinde olduğu Avcı, Instagram hesabından " Canlarım merakınızı gidermek istedim. Hakkımda çıkan haberler asılsızdır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkürlerimle" notunu paylaştı.

"SİZİ ULAŞMAK İSTİYORDUM"

Ünlü fenomen Selin Ciğerci de çıkan haberlerden dolayı endişesini Avcı'nın paylaşımının altına "Ne mutlu! Çok üzüldüm. Size ulaşmak istiyorum sabahtan beri ben de sevindim" yorumunu yaptı. Ünlü şarkıcı Ciğerci'nin yorumunu karşılıksız bırakmayarak " Güzel kalplim benim...Bir tanesin...Allah her zaman o güzel kalbine göre versin" sözleriyle karşılık verdi.

#ünlü şarkıcı #Harika Avcı #Ünlü assolist #pansiyon
Yorumlar (0)
16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 23 Kasım 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:37
Öğle 12:49
İkindi 15:28
Akşam 17:50
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 12 22
2. Sivasspor 11 21
3. Fenerbahçe 11 20
4. Trabzonspor 11 19
5. Alanyaspor 11 19
6. Galatasaray 12 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Giresunspor 12 13
12. Adana Demirspor 11 12
13. İstanbulspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 12 9
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Levante 14 20
11. Osasuna 13 19
12. Villarreal 13 18
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 14 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545