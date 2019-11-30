Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya 15 milyon dolarlık hediye

ÜÇ ay önce nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Hollywood yıldızlarına komşu oldu. Uğur Akkuş, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles’ın Beverly Hills bölgesinde Ebru Şallı için malikane satın aldı.

Zaman buldukça çocuklarıyla Beverly Hills’e gidecekler

İş insanının, açık artırmayla satılan saray yavrusunu 15 milyon dolara (86 milyon TL) aldığı öğrenildi. Yoğun iş temposundan zaman buldukça çocuklarıyla Beverly Hills’e gidecek çiftin aşk yuvalarında; 12 oda, iki havuz, özel bir spor salonu ve tenis kortu bulunuyor.

Bebek’teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etti

Dünyaca ünlü sanatçıların tercih ettiği bölgede, Jennifer Lopez, Angelina Jolie ve Madonna gibi birçok isim oturuyor. Uğur Akkuş, düğün öncesi Ebru Şallı’ya 200 bin TL’lik tek taş ve evlendikten sonra ise Bebek’teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etti.