Uğruna hapis yattığı Tuba'ya nikah kıyıyor! Düğün tarihi netleşti

OLAYLI aşklarıyla gündem yaratan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in evlilik kararı aldığı iddia edildi. 2018'in ilk haftasında Roma'da nikah kıyacak olan çiftin kutlaması ise Ferzan Özpetek'in evinde olacak.

ROMA'DA EVLENECEKLER

İlk evliliğini 2011'de Onur Saylak'la Paris'te yapan Büyüküstün'ün yakın çevresinden alınan bilgiye göre ünlü oyuncu, işletmeci sevgilisiyle bu yılbaşında yurt dışında nikah masasına oturacak. İkilinin dünyaevine gireceği adres ise Şükran Ovalı-Caner Erkin gibi isimlerin de evlenirken tercih ettiği aşkın şehri Roma olacak.