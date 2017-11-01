Uğruna hapis yattığı Tuba'ya nikah kıyıyor! Düğün tarihi netleşti

OLAYLI aşklarıyla gündem yaratan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in evlilik kararı aldığı iddia edildi. 2018'in ilk haftasında Roma'da nikah kıyacak olan çiftin kutlaması ise Ferzan Özpetek'in evinde olacak.
ROMA'DA EVLENECEKLER
İlk evliliğini 2011'de Onur Saylak'la Paris'te yapan Büyüküstün'ün yakın çevresinden alınan bilgiye göre ünlü oyuncu, işletmeci sevgilisiyle bu yılbaşında yurt dışında nikah masasına oturacak. İkilinin dünyaevine gireceği adres ise Şükran Ovalı-Caner Erkin gibi isimlerin de evlenirken tercih ettiği aşkın şehri Roma olacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.