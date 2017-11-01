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Uğruna hapis yattığı Tuba'ya nikah kıyıyor! Düğün tarihi netleşti

Onur Saylak'tan boşanır boşanmaz işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşayan Tuba Büyüküstün, 2018'in ilk haftasında sevgilisiyle nikah masasına oturacak

Uğruna hapis yattığı Tuba'ya nikah kıyıyor! Düğün tarihi netleşti

Onur Saylak'tan boşanır boşanmaz işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşayan Tuba Büyüküstün, 2018'in ilk haftasında sevgilisiyle nikah masasına oturacak

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:20
Uğruna hapis yattığı Tuba'ya nikah kıyıyor! Düğün tarihi netleşti
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OLAYLI aşklarıyla gündem yaratan  Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in evlilik kararı aldığı iddia edildi. 2018'in ilk haftasında  Roma'da nikah kıyacak olan çiftin kutlaması ise  Ferzan Özpetek'in evinde olacak.

ROMA'DA EVLENECEKLER

İlk evliliğini 2011'de  Onur Saylak'la  Paris'te yapan Büyüküstün'ün yakın çevresinden alınan bilgiye göre ünlü oyuncu, işletmeci sevgilisiyle bu yılbaşında yurt dışında nikah masasına oturacak. İkilinin dünyaevine gireceği adres ise Şükran Ovalı-Caner Erkin gibi isimlerin de evlenirken tercih ettiği aşkın şehri  Roma olacak.

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Onur SaylakUmut EvirgenTuba BüyüküstünRoma
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