Uğruna hapis yattığı Tuba'nın elinden tuttu, göğsünü gere gere gezdi

İLİŞKİLERİ hakkında konuşmaktan sakınan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen İstanbul gecelerinde el ele ortaya çıktı.
SORULARA CEVAP VERMEDİLER
Birlikte gittikleri mekan çıkışı görüntülenen çift, soruları yanıtsız bıraktı.
PARİS TATİLİNDE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilk kez birlikte çıktıkları Paris tatilinde el ele görüntülenmişti.
UĞRUNA HAPİS YATTI
Hatırlanacağı üzere Umut Evirgen, kendilerini görüntüleyen muhabirin fotoğraf makinesini kırdırmış ve bundan dolayı bir süre hapis yatmıştı.
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