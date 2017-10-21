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Uğruna hapis yattığı Tuba'nın elinden tuttu, göğsünü gere gere gezdi

Onur Saylak'tan ayrıldıktan sonra Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Tuba Büyüküstün, sevgilisiyle İstanbul gecelerinde görüntülendi

Uğruna hapis yattığı Tuba'nın elinden tuttu, göğsünü gere gere gezdi

Onur Saylak'tan ayrıldıktan sonra Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Tuba Büyüküstün, sevgilisiyle İstanbul gecelerinde görüntülendi

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:23
Uğruna hapis yattığı Tuba'nın elinden tuttu, göğsünü gere gere gezdi
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İLİŞKİLERİ hakkında konuşmaktan sakınan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen  İstanbul gecelerinde el ele ortaya çıktı.

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

Birlikte gittikleri mekan çıkışı görüntülenen çift, soruları yanıtsız bıraktı.

PARİS TATİLİNDE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilk kez birlikte çıktıkları  Paris tatilinde el ele görüntülenmişti.

UĞRUNA HAPİS YATTI

Hatırlanacağı üzere Umut Evirgen, kendilerini görüntüleyen muhabirin fotoğraf makinesini kırdırmış ve bundan dolayı bir süre hapis yatmıştı.

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Tuba BüyüküstünOnur SaylakİstanbulParis
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