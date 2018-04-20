Ufak Tefek Cinayetler'de büyük sürpriz

DİZİNİN komiser Derya’sı Hayal Köseoğlu, bu kez bir de geçtiğimiz haftalarda dijital müzik platformlarında yayımladığı şarkısı Yalan Dolan’la Ufak Tefek Cinayetler’deydi. Genç yetenek; sözü müziği kendisine ait olan ilk single çalışmasıyla müzik severlerden tam not alırken, Ufak Tefek Cinayetler’in fanları Hayal Köseoğlu ve şarkısı Yalan Dolan’ı sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttu. Hayal Köseoğlu hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Yalan Dolan kısa sürede dijital platformlarda binlerce kez dinlendi. Hayal Köseoğlu’nun pole dans koreografisi eşliğinde hazırladığı siyah-beyaz görüntülerden oluşan ilk klibi de geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Müzik çalışmalarını oyunculuk kariyeriyle eş zamanlı yürüten Hayal Köseoğlu, 2016 yılında oyuncuları arasında da yer aldığı “Arkadaşlar İyidir” dizisinde söylediği ve sözü-müziği de kendisine ait olan “Vazgeçmedim Hala” adlı şarkısıyla büyük övgüler toplamıştı. Müziğin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduğunu belirten Hayal Köseoğlu, müzik çalışmalarına devam edeceğini her fırsatta dile getirirken, Mayıs ayı sonunda Yalan Dolan’la birlikte iki şarkının daha eklendiği üç şarkılık bir EP’nin de yolda olduğu müjdesini veriyor.