Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi...
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...

Ufak Tefek Cinayetler'de büyük sürpriz

Ufak Tefek Cinayetler’in geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümünde izleyicileri bir sürpriz bekliyordu.

Ufak Tefek Cinayetler'de büyük sürpriz

Ufak Tefek Cinayetler’in geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümünde izleyicileri bir sürpriz bekliyordu.

20 Nisan 2018 Cuma 08:11
Ufak Tefek Cinayetler'de büyük sürpriz
banner404

DİZİNİN komiser Derya’sı Hayal Köseoğlu, bu kez bir de geçtiğimiz haftalarda dijital müzik platformlarında yayımladığı şarkısı Yalan Dolan’la Ufak Tefek Cinayetler’deydi.  Genç yetenek; sözü müziği kendisine ait olan ilk single çalışmasıyla müzik severlerden tam not alırken, Ufak Tefek Cinayetler’in fanları Hayal Köseoğlu ve şarkısı Yalan Dolan’ı sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttu. Hayal Köseoğlu hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Yalan Dolan kısa sürede dijital platformlarda binlerce kez dinlendi. Hayal Köseoğlu’nun pole dans koreografisi eşliğinde hazırladığı siyah-beyaz görüntülerden oluşan ilk klibi de geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Müzik çalışmalarını oyunculuk kariyeriyle eş zamanlı yürüten Hayal Köseoğlu, 2016 yılında oyuncuları arasında da yer aldığı “Arkadaşlar İyidir” dizisinde söylediği ve sözü-müziği de kendisine ait olan “Vazgeçmedim Hala” adlı şarkısıyla büyük övgüler toplamıştı. Müziğin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduğunu belirten Hayal Köseoğlu, müzik çalışmalarına devam edeceğini her fırsatta dile getirirken, Mayıs ayı sonunda Yalan Dolan’la birlikte iki şarkının daha eklendiği üç şarkılık bir EP’nin de yolda olduğu müjdesini veriyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler’Büyük Sürpriz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuba Ünsal: Evliliğimi kurtarmak için çabalıyorum
Tuba Ünsal: Evliliğimi kurtarmak için çabalıyorum
Barış çubuğu: Ajda yegane star!
Barış çubuğu: Ajda yegane star!
Ünlü sanatçıdan, yatağa mahkum olan Mutlu'ya büyük ayıp
Ünlü sanatçıdan, yatağa mahkum olan Mutlu'ya büyük ayıp

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim