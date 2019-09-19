Uçaktaki skandaldan sonra ülkeyi terk etmişti Oturduğu siteden kovuldu

5 ay önce seyahat ettiği uçağın tuvaletinde kendini tatmin ettiği görüntüleri yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, büyük tepki çekmiş ardından hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Uzun süre sessizliğini koruyan Kerimcan Durmaz, önceki gün eğitim için bir süreliğine Amerika'ya yerleştiğini açıklamıştı. Durmaz'ın Beykoz Acarkent'te oturduğu villasından kovulduğu ve ardından Amerika'ya yerleşme kararı olduğu iddia edildi.

"SİTEYİ TERK ETSİN"

Ancak gitmeden önce yaşadığı bir olay magazin gündemini sarstı. Aylık kazancı 500 bin TL'yi bulan ünlü fenomen, Beykoz Acarkent'te kirası 30 bin TL olan villada oturuyordu. Posta'nın haberine göre havuzlu, bahçeli villayı almak üzereydi. Uçaktaki skandaldan kısa bir süre sonra Acarkent'in sahibi Erdal Acar, Kerimcan'a "Siteyi terk etsin, kimse onu burada istemiyor" mesajını gönderdi.

ÇALIŞANLARI ARACILIĞIYLA SİTEDEN KOVDU

Ancak Kerimcan Durmaz evini bırakmak istemedi. Erdal Acar'dan gelen uyarıların ise ardı arkası kesilmedi. İddiaya göre, Erdal Acar sonunda şirketinde çalışan görevliler aracılığıyla Kerimcan Durmaz'ı siteden kovdu. Durmaz bunun ardından eşyalarını arkadaşlarının evinde taşıdıktan sonra Amerika'ya yerleşme kararı almış.