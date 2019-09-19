Uçaktaki skandaldan sonra ülkeyi terk etmişti Oturduğu siteden kovuldu
Uçakta çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Kerimcan Durmaz, önceki gün Amerika'ya yerleştiğini açıklamıştı. Kerimcan Durmaz'ın şu anda oturduğu sitenin sahibi tarafından kovulduğu söylentisi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
5 ay önce seyahat ettiği uçağın tuvaletinde kendini tatmin ettiği görüntüleri yanlışlıkla sosyal medya hesabından paylaşan Kerimcan Durmaz, büyük tepki çekmiş ardından hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Uzun süre sessizliğini koruyan Kerimcan Durmaz, önceki gün eğitim için bir süreliğine Amerika'ya yerleştiğini açıklamıştı. Durmaz'ın Beykoz Acarkent'te oturduğu villasından kovulduğu ve ardından Amerika'ya yerleşme kararı olduğu iddia edildi.
"SİTEYİ TERK ETSİN"
Ancak gitmeden önce yaşadığı bir olay magazin gündemini sarstı. Aylık kazancı 500 bin TL'yi bulan ünlü fenomen, Beykoz Acarkent'te kirası 30 bin TL olan villada oturuyordu. Posta'nın haberine göre havuzlu, bahçeli villayı almak üzereydi. Uçaktaki skandaldan kısa bir süre sonra Acarkent'in sahibi Erdal Acar, Kerimcan'a "Siteyi terk etsin, kimse onu burada istemiyor" mesajını gönderdi.
ÇALIŞANLARI ARACILIĞIYLA SİTEDEN KOVDU
Ancak Kerimcan Durmaz evini bırakmak istemedi. Erdal Acar'dan gelen uyarıların ise ardı arkası kesilmedi. İddiaya göre, Erdal Acar sonunda şirketinde çalışan görevliler aracılığıyla Kerimcan Durmaz'ı siteden kovdu. Durmaz bunun ardından eşyalarını arkadaşlarının evinde taşıdıktan sonra Amerika'ya yerleşme kararı almış.
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:36
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0